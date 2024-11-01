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Польша начала строить укрепрайоны на границе с Россией

Туск заявил, что Польша начала строительство «восточного щита» на границе с РФ

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Artur Widak/Global Look Press

Польша начала строительство «восточного щита», системы укреплений на границе с Россией. Об этом в социальной сети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», — написал Туск, сопроводив сообщение кадрами работы строительной и инженерной техники в лесной местности.

В начале октября заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил, что Польша в 2024 году начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах. Власти планируют создать «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На этот проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд), его окончание планируется в 2028 году.

До этого президент страны Анджей Дуда заявил, что в Польше планируют возвести ограждение — «железный занавес» — на восточной границе для безопасности.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией.

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