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Израиль нанес авиаудары по южной части Бейрута

ТАСС: израильские самолеты нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

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Nir Elias/Reuters

Военная авиация Израиля атаковала несколько объектов шиитской группировки «Хезболла» на юге Бейрута — столицы Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

Три «мощных взрыва» в результате авиаударов ВВС Израиля зафиксировали в кварталах Харет-Хорейк и Губейри, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на дороге в столичный аэропорт, отметил собеседник издания.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.

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Операция Израиля в Ливане
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