Над Брянской областью уничтожили четыре дрона ВСУ

В небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 2:22 по московскому времени.

В предыдущем сообщении в Telegram-канале Богомаз рассказал о том, что украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате нападения пострадал житель.

Минобороны России отмечало, что за сутки над регионам РФ сбили 88 беспилотников украинской армии, 18 из них ликвидировали над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы России.