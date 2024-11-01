Шрёдер указал на ключевую ошибку Украины

Подавление и запрет на использование русского языка в Донбассе стало главной ошибкой Киева на начальном этапе конфликта с Россией. Об этом в ходе панельной дискуссии газеты Weltwoche заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер, передает ТАСС.

«Я принимал участие в попытке переговоров, которая исходила от Украины. <...> Я принял сотрудника Зеленского и мы обсудили, какие темы стоит затронуть в ходе переговоров. Во-первых, Донбасс, вопросы культуры и языка. Наверное, было ошибкой, что парламент Украины не захотел далее принимать двуязычие в Донбассе», — заявил Шрёдер.

Бывший германский канцлер заявил, что на встрече с Зеленским ключевыми темами обсуждений являлись вступление Украины в НАТО или отказ от вступления страны в альянсы взамен на гарантии безопасности.

До этого мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив выступил за более жесткую украинизацию населения.

Причиной недовольства Марцинкива стали беженцы из восточных, русскоязычных регионов Украины.

Ранее женщину выгнали из кафе в Одесской области за требование обслужить ее на украинском языке.