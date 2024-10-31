Губернатор Курской области рассказал о мародерстве ВСУ

Украинские военные в ходе вторжения в Курскую область вели себя бесчеловечно по отношению к мирным гражданам и нередко занимались мародерством, заявил губернатор региона Алексей Смирнов. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что посетил один из пунктов временного размещения в Курске. Речь идет об объекте на базе медико-социального реабилитационного центра имени Феодосия Печерского.

Здесь губернатор встретился с жителями приграничных населенных пунктов, которых эвакуировали на фоне атаки Вооруженных сил Украины. По словам Смирнова, в ходе беседы он услышал от людей большое количество «тяжелых историй».

«Украинские военные и наемники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населенных пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародерства врагов», — написал глава региона.

Он уточнил, что некоторые бойцы ВСУ забирали у людей даже кухонную утварь и детские велосипеды.

29 октября жительница курского города Суджи заявила, что ее супруг пропал после атаки украинских формирований на регион. Мужчина попросил жену и сына уехать в безопасное место, а сам остался охранять дом. Но с 6 августа он ни разу не выходил на связь.

Ранее американские журналисты узнали о военных преступлениях ВСУ в Курской области.