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Губернатор Курской области рассказал о мародерстве ВСУ

Смирнов заявил о многочисленных случаях мародерства ВСУ в Курской области

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Reuters

Украинские военные в ходе вторжения в Курскую область вели себя бесчеловечно по отношению к мирным гражданам и нередко занимались мародерством, заявил губернатор региона Алексей Смирнов. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что посетил один из пунктов временного размещения в Курске. Речь идет об объекте на базе медико-социального реабилитационного центра имени Феодосия Печерского.

Здесь губернатор встретился с жителями приграничных населенных пунктов, которых эвакуировали на фоне атаки Вооруженных сил Украины. По словам Смирнова, в ходе беседы он услышал от людей большое количество «тяжелых историй».

«Украинские военные и наемники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населенных пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародерства врагов», — написал глава региона.

Он уточнил, что некоторые бойцы ВСУ забирали у людей даже кухонную утварь и детские велосипеды.

29 октября жительница курского города Суджи заявила, что ее супруг пропал после атаки украинских формирований на регион. Мужчина попросил жену и сына уехать в безопасное место, а сам остался охранять дом. Но с 6 августа он ни разу не выходил на связь.

Ранее американские журналисты узнали о военных преступлениях ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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