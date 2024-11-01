Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

Interia: Россия создаст новые методы борьбы с танками благодаря Abrams

close
Global Look Press

Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после изучения захваченных на Украине танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает издание Interia.

В публикации отмечается, что солдатам ВС РФ удалось захватить несколько танков, которые ранее были переданы Украине. Это позволит России получить информацию о системах и технологиях Североатлантического альянса.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Издание подчеркивает, что благодаря этому российская сторона сможет разработать эффективный способ отключения электроники американских танков, а также усовершенствовать защиту своей техники.

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками.

По данным СМИ, чаще всего российские военные уничтожали Abrams с помощью управляемых артиллерийских боеприпасов и дронов-камикадзе.

При этом несколько американских танков стали трофеями Вооруженных сил РФ.

До этого американское издание The National Interest писало, что танки M1 Abrams, которые США активно применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений.

Ранее танк Abrams заметили в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами