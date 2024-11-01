В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после изучения захваченных на Украине танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает издание Interia.

В публикации отмечается, что солдатам ВС РФ удалось захватить несколько танков, которые ранее были переданы Украине. Это позволит России получить информацию о системах и технологиях Североатлантического альянса.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Издание подчеркивает, что благодаря этому российская сторона сможет разработать эффективный способ отключения электроники американских танков, а также усовершенствовать защиту своей техники.

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками.

По данным СМИ, чаще всего российские военные уничтожали Abrams с помощью управляемых артиллерийских боеприпасов и дронов-камикадзе.

При этом несколько американских танков стали трофеями Вооруженных сил РФ.

До этого американское издание The National Interest писало, что танки M1 Abrams, которые США активно применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений.

Ранее танк Abrams заметили в Курской области.