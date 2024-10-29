Эксперты назвали эффективной технологию Яндекса для борьбы с ездой на самокатах вдвоем

Кикшеринг Яндекса внедрит технологию, которая поможет бороться с теми, кто катается на самокатах вдвоем, сообщает пресс-служба Яндекса.

Технология будет анализировать более 120 параметров движения, учитывая угол наклона или разницу в ускорении. Для этого алгоритм будет раз в 2 секунды считывать параметры через датчики и IoT-модуль.

В случае, если на самокат встанет больше одного человека, устройство плавно снизит скорость до скорости пешехода (5 км/ч).

В Яндексе отметили, что технология учитывает отклонение параметров по сравнению с предыдущими поездками пользователя и срабатывает только на резкие изменения.

По словам издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, такая технология может полностью искоренить езду на самокатах вдвоем.

«Можно сколько угодно делать запретительные меры и вводить штрафы, но в конечном итоге единственным самым эффективным решением может быть только технология, которая позволит самостоятельно и без дополнительного контроля решить эту проблему. Людям просто станет нецелесообразно и невыгодно ездить вдвоем со скоростью 5 км/ч», — сказал он.

Николаев добавил, что в случае решения проблемы езды вдвоем на одном самокате можно будет переходить к решению следующих задач, среди которых, например, неспешивание на пешеходных переходах

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, контроль за количеством пользователей на одном самокате является критически важным для безопасности движения.

«Задача не из простых, но Яндекс обладает финансовыми ресурсами и компетенциями. Эта компания может сделать Алису, датчики слежения и контроля для такси, телематику для безопасности каршеринга. Мы надеемся, что и в самокатах компания сможет грамотно реализовать свою технологию», — сказал Шапарин.

В пресс-службе сервиса уточнили, что во время тестирования точность определения нарушений превысила 95%. Компания продолжит тесты на полигоне в межсезонье.

Также Яндекс рассчитывает развернуть алгоритм на всем парке самокатов в Москве и других крупных городах весной 2025 года.