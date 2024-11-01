Эксперт объяснил, почему четырехдневная рабочая неделя не сработает в России

Идея четырехдневной рабочей недели выглядит заманчиво, но ее массовое внедрение на регулярной основе, как предлагает ряд экспертов, может нанести серьезный удар по бизнесу и экономике страны. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Моженков, бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting.

С учетом низкой производительности и растущего дефицита квалифицированных кадров сокращение рабочих дней станет дополнительной проблемой. В условиях, когда компании и так испытывают трудности с поддержанием эффективности, четырехдневка способна снизить производительность еще больше, что особенно опасно для экономики в кризисные времена.

«Сотрудников в стране катастрофически не хватает, — подчеркивает Моженков. — Сокращая рабочее время, мы создаем дополнительное давление на те ресурсы, которые и так на пределе. Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов. И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?»

Сокращенная рабочая неделя в условиях кадрового кризиса и низкой производительности скорее еще больше затормозит развитие бизнеса и экономической системы, чем поможет последней адаптироваться к кризису. Если производительность большинства компаний будет снижена, это ударит по ВВП и снизит налоговые поступления, что только усугубит экономические проблемы.

«Экономика и бизнес сегодня не готовы к таким изменениям. Это скорее тренд, который может быть оправдан в отдельных случаях. В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний», — подчеркивает эксперт.

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