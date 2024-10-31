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В Петербурге незнакомец сломал женщине нос в метро из-за «восточной внешности»

В Петербурге женщине сломали нос в метро

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Петербурге женщине понадобилась помощь медиков после поездки в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самой пострадавшей, она села в вагон на одной из станций в конце ветки, поэтому в вагоне практически не было людей. На следующей остановке рядом с петербурженкой сел незнакомый ей мужчина. Пока россиянка читала книгу, пассажир стал прижиматься к ней.

Недовольная ситуацией женщина сказала мужчине, что ей некомфортно. Позже незнакомец стал оскорблять «восточную внешность» пассажирки. Несмотря на то, что между ними завязался конфликт, люди в вагоне не пытались помочь ситуации.

На нужной станции женщина хотела выйти, но пассажир встал рядом с ней.

«В момент, когда они покидали вагон, пострадавшая попыталась оттолкнуть нарушителя личного пространства и получила удар в нос», – сообщается в публикации.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пассажирку с переломом носа. Мужчину тем временем задержали сотрудники метро и передали полиции.

Ранее в Пензе мигранты выстрелили в девушку из-за отказа в знакомстве.

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