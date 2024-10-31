Бабушки перестали сидеть с детьми — женщины расхотели рожать

Прошел День бабушек и дедушек. Очередной искусственный праздник. День отца вот был накануне, скоро День матери. Уже появился День братьев и сестер. На мой взгляд, чепуха какая-то.

Но что самое интересное: День бабушек ввели в России в 2004 году — аккурат когда бабушки стали потихоньку отказываться сидеть с внуками. Это было время, когда люди начали постепенно вставать на ноги, обзаводиться работой, жильем, машинами, подтягивать здоровье, ухаживать за собой. Бабушки стали моложе, здоровее, у них появились работа, деньги. И они перестали сидеть с внуками!

По моим наблюдениям, с внуками теперь возятся бабушки из самых архаичных слоев населения и из самых бедных.

То есть те, у кого нет работы или после десятков лет физического труда уже нет сил на работу. Остальные бабушки работают, зарабатывают, живут интересной жизнью: дети выросли, наконец есть деньги, жилье, машина. Такие бабушки — кладезь опыта для внуков, но у них своя жизнь.

А бабушек-наседок попроще я вижу. Их много в деревнях, в дачных электричках. Отдельная беда, когда семья уже городская и даже, к примеру, устроилась в столицах, а ребенка отвозят на выходные к необразованной бабушке. Сразу в электричке там начинается закармливание сосисками, чипсами, обсуждение соседей. В деревенском магазине такая бабушка набирает самые вредные продукты, всегда покупает спред вместо масла, колбасу вместо мяса, майонез вместо сметаны, даже если дети дают ей денег на хорошие продукты. И выпить такая бабушка может при ребенке.

В России вообще самые архаичные люди — женщины 50+. Я серьезно. С чем связано, не знаю. Помню из курса диалектологии, что для диалектной практики лучше было в деревне найти бабушку: они, в отличие от мужчин, редко выезжали за пределы района. Женщины менее мобильны, у них меньший круг общения, они меньше склонны к перемене работы. Из этого, увы, следует, что женщины более отсталы во многих сферах. Посмотрите, кто в электричке смотрит на полной громкости видео? Женщины 50+ и мигранты. Кто грубит в давке? Женщины 50+. Кто недоверчиво держит в ресторане сумку возле себя, боясь воров? Они же, условные бабушки.

Пищевые привычки у женщин тоже более консервативны. Звучит как провокация, но это так. Женщины 50+ чаще боятся пробовать новое, покупают крабовые палочки вместо рыбы, ту же колбасу вместо мяса, едят майонез ведрами. Семью такой женщины сразу видно — все толстые. Я вообще могу ответственно заявить: так как в стране все еще кухней заведуют женщины, семья нездоровых толстяков — это всегда следствие плохо образованной матери семейства.

И бабушки! Мы же о бабушках! Сейчас детей, с которыми все же сидят бабушки, сразу видно: они часто толстые. Одно вытекает из другого. У бабушек есть время и желание сидеть с внуками, потому что у них нет работы и хорошего дохода. А работы и дохода нет, потому что нет образования. А раз нет образования, разобраться в тонкостях питания и отказаться от мусорной еды они не способны.

У таких женщин внуков видно еще и по тому, что те знают все турецкие сериалы и трешовые шоу на ТНТ, «Пятнице». Я лично считаю мифом, будто их смотрят молодые: нет, всех этих «Пацанок», «Четыре свадьбы» смотрят женщины 50+.

Воспитание при активном участии бабушки сегодня для многих семей, где бабушки необразованные, — это прямо гиря на ногах. Детей тянет назад. Дети усваивают у таких женщин пагубные и устаревшие привычки: питания, проведения досуга, речи, манеру вести себя за столом и просто вести. У таких бабушек, если они много сидят с внуками, дети как раз включают громко телефон, за столом чавкают и хлюпают чаем. И вырастают неконкурентными.

Хорошо бы нянчили внуков успешные образованные женщины, но они сегодня живут своей жизнью. И это открытие влечет куда более серьезный разговор, чем обсуждение проблемы чавканья.

Вы знали, к примеру, что у китов потомство растят… бабушки? Правда-правда. Причем иногда они организовывают нечто вроде яслей. А мамы в это время отдыхают.

В общем-то люди так и воспитывали детей большую часть истории человечества. Сколько лет прошло с тех пор, как взращивание потомства стало делом отдельно живущей семьи, а не общины, племени? Несколько сотен лет. Это ничто, пыль в контексте истории и эволюции. Причем вплоть до XX века особенно-то матери один на один с детьми не оставались. В деревнях жили поколениями и родами в одном доме или на одном участке — за детьми смотрели все вместе. У богатых купцов и дворян были няньки, гувернантки. Самая долгая история единоличного воспитания детей родителями — у мещан, небогатых городских жителей, которые все же проживали семьей отдельно и занимались своими детьми сами. Но это тоже — несколько сотен лет.

Человеческие самки, простите за биологичность, не привыкли воспитывать детей самостоятельно, находиться с ними 24 часа в сутки. Такого не было. И есть достаточно серьезная версия ученых о том, что женщины и не приспособлены к долгому нахождению с ребенком наедине.

Посмотрите даже на животных. Кошки, собаки не лежат с приплодом в лежанке круглые сутки, на второй-третий день они уже надолго оставляют своих котят-щенков, даже если живут в квартире: просто отойти, отдохнуть, полежать отдельно. В дикой природе мало какие самки безвылазно остаются с детьми. Волчица, например, долго лежит в логове, стая приносит ей еду. Это редкость. В основном самки отлучаются от детей.

Что происходит с женщиной, которая минимум три года, а то и пять-семь лет, если детей несколько, живет с ними в одной квартире без помощи, не отлучаясь даже в магазин без ребенка? Вы почитайте разные паблики в соцсетях, типа «Щастьяматеринства» (группа «#щастьематеринства» в соцсети «ВКонтакте» прекратила свою работу в конце октября после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри): женщины воют, рассказывают о самых сокровенных своих эмоциях, о том, что не могут выдержать годами сидеть запертыми с детьми, тем более что в основном живут в тесноте. Пять лет декрета с детьми-погодками в однушке без, как они говорят, баб-дед, с возвращающимся под ночь и развлекающимся все выходные мужем — и все, депрессия. Такие порой в сети встречаются анонимные признания, что волос дыбом: от детей устали, жизни не рады, любви к ребенку не осталось.

Это не изнеженность. Не расхлябанность. Часто читаю про женщин с «декретной» депрессией, что это нюни, что у них все есть, машинка сама стирает, мультиварка сама варит, лифт их с коляской сам возит. Но у них нет главного — отдыха от детей.

Отпуск по уходу до трех лет отличное изобретение. Но что, если именно он в итоге привел к спаду рождаемости? У нас рождаемость сейчас ниже, чем в начале 90-х. Представьте: перестройка, инфляция, предприятия встают, милиция не работает, разгул бандитизма, денег нет, жилья нет — люди рожают больше, чем сегодня.

Может, все дело в том, что женщины стали чаще уходить в полный отпуск по уходу за ребенком и растить его без бабушек? Психологически тяжело. Бабушки занялись здоровьем, карьерой, они получили возможность пожить в отдельной хорошей квартире, освоить хобби, путешествия. Им не нужны внуки. Что такое сегодня женщина 45-50 лет? Мне самой сорок, я не могу представить, что сейчас бы начала сидеть днями с внуками. Зачем мне это?

Моей бабушке было 55 лет, когда я родилась. Я поздний ребенок, у моих подружек бабушки были моложе. Все они носили платочки, растянутые кофты, помню бабушек, которые подвязывали плащи веревочками, ходили с клюками. Сегодня так не выглядят и прабабушки. А тогда наши бабушки смотрелись отжившими жизнь. У них не было зубов, они вышли на пенсию и жили исключительно детьми.

Сейчас я понимаю, что от этого выигрывали все: и мы, и наши мамы, получавшие возможность отвлечься и не выматываться по дому после работы, и бабушки, которым действительно нечем было заняться. В нашем районе для бабушки не было дел и развлечений, кроме сидения на лавке. Работы тогда не было ни для кого, книг бабушка с четырьмя классами образования не читала, «телевизер», как она говорила, не особенно смотрела, потому что речь там у людей была сложная, бабушка не успевала ее понимать. Куда ей было деваться? Занималась мною. Потом у моей тети родился сын — села его нянчить: готовка, пеленки, прогулки — все же дело.

Но это тогда. Сейчас бабушки в 45-50 лет находятся на пике карьеры, у них есть работа, они, в связи с отдалившейся пенсией, строят профессиональные планы. Они начали хорошо зарабатывать, только отошли от нищеты и необходимости выживать, выплатили кредиты за квартиры и авто. С какой бы стати им сидеть с внуками? Особенно при работе. Поработала и — на вторую смену к внукам? Бог с вами, чего ради, если сами они помнят, что после работы шли на все готовое: матери нынешних бабушек сидели за них с детьми и делали домашнюю работу.

Такой парадокс. Женщины, от которых сегодня ждут, что они после работы заступят на полноценную смену и станут просиживать вечера с внуками, на самом деле даже со своими детьми не сидели, они и непривычные.

При этом призывать к жалости глупо. Слышу нередко от молодых женщин упреки матерям и свекровкам: вы с нами сами не сидели, спихнули нас на бабушек, так что теперь и нам помогите, чтобы мы разгрузились.

Эээ, нет, так не работает. Они не сидели со своими детьми — с внуками тем более сидеть не будут. А ваши проблемы считают вашим личным делом.

У нас сейчас отчаянно ищут причину демографического спада. Что только ни придумывают. Сошлись на том, что чем богаче и образованнее женщина, тем меньше она рожает.

А если дело в бабушках? Чем успешнее и активнее бабушка и ее дедушка, тем меньше они готовы помогать с внуками. А если женщине помощи нет, то она зашивается. Ну будет у тебя декрет до полутора лет. Ну отпуск до трех. Во-первых, попробуйте три года взаперти с ребенком просидеть. Во-вторых, женщины же нынче грамотные, они знают, что выйдут из декрета, у них будет работа, а дома — уборка, готовка и дети. Мужья помогают единицам, вовлеченные, как сейчас говорят, отцы встречаются среди молодежи, среди людей постарше таких найти трудно. Бабушка придет на праздники только. Ну, в лучшем случае, на выходные. И то — на пару часиков чай попить, больше возни с ней: прибери к ее приходу, стол накрой. Муж не помогает. При этом работают супруги одинаково.

Секрет низкой рождаемости может быть еще в том, что на женщину слишком много взвалено.

Впервые в истории человечества, вот буквально последние несколько десятков лет, женщины остались один на один со своими детьми. Да еще и работают. И никаких бабушек рядом.

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