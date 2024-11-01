Один из богатейших американцев назвал выбранного им кандидата на пост президента США

Один из богатейших американцев, владелец Bloomberg Майкл Блумберг назвал выбранного им кандидата на президентских выборах в США. Об этом он сообщил в колонке, опубликованной на сайте агентства.

Бизнесмен отметил, что досрочно проголосовал за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Блумберг добавил, что не во всем с ней согласен. Он отметил, что ранее поддерживал как республиканцев, так и демократов.

По словам Блумберга, он был впечатлен тем, как Харрис руководит своей избирательной кампанией. Она сплачивает избирателей всех партий, предлагая им позитивное видение США, считает бизнесмен.

Владелец Bloomberg также раскритиковал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который продемонстрировал свою некомпетентность из-за безрассудного подхода, с которым он управлял страной в свой предыдущий срок.

Накануне экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер заявил, что поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис.

Ранее в США предрекли арест Байдена и Харрис в случае победы Трампа.