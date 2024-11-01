В Греции произошли столкновения между полицейскими и пожарными

Столкновения между сезонными пожарными и полицией произошли возле министерства климатического кризиса и гражданской защиты, в результате ранены двое пожарных и 12 полицейских. Об этом сообщает телеканал ERTnews.

В публикации отмечается, что полицейские применили против пожарных слезоточивый газ во время акции протеста последних возле министерства по климатическим кризисам Греции.

Телеканал подчеркивает, что двое пожарных получили ранения после избиения, у них возникли проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Их доставили в машине скорой помощи в медицинское учреждение. Еще восемь пожарных получили первую помощь на месте акции.

В ходе протестов было произведено как минимум четыре ареста, говорится в публикации.

Отмечается, что сотни сезонных пожарных устроили акцию, реагируя на расторжение их контрактов сразу после окончания пожароопасного сезона. Они просят нанять их, чтобы закрыть часть из 4000 вакансий, имеющихся в пожарной части.

В начале октября на французской Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских.

Ранее в Великобритании задержали 11-летнего участника массовых беспорядков.