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В Греции произошли столкновения между полицейскими и пожарными

ERTnews: двое пожарных и 12 полицейских пострадали в Греции при столкновениях

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Костис Нтантамис/РИА Новости

Столкновения между сезонными пожарными и полицией произошли возле министерства климатического кризиса и гражданской защиты, в результате ранены двое пожарных и 12 полицейских. Об этом сообщает телеканал ERTnews.

В публикации отмечается, что полицейские применили против пожарных слезоточивый газ во время акции протеста последних возле министерства по климатическим кризисам Греции.

Телеканал подчеркивает, что двое пожарных получили ранения после избиения, у них возникли проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Их доставили в машине скорой помощи в медицинское учреждение. Еще восемь пожарных получили первую помощь на месте акции.

В ходе протестов было произведено как минимум четыре ареста, говорится в публикации.

Отмечается, что сотни сезонных пожарных устроили акцию, реагируя на расторжение их контрактов сразу после окончания пожароопасного сезона. Они просят нанять их, чтобы закрыть часть из 4000 вакансий, имеющихся в пожарной части.

В начале октября на французской Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских.

Ранее в Великобритании задержали 11-летнего участника массовых беспорядков.

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