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Аэропорт Южно-Сахалинска оборудуют антидроновыми комплексами

Лимаренко: аэропорт Южно-Сахалинска оснастят комплексами противодействия дронам

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Министерство транспорта Сахалинской области

Аэропорт Южно-Сахалинска оборудуют комплексами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Мы оснастим главную воздушную гавань островного региона и другие объекты транспортной инфраструктуры новейшим оборудованием, которое позволит нам пресечь любые диверсии», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании антитеррористической комиссии.

Безопасность аэропорта планируют обеспечить с помощью сканеров-обнаружителей беспилотников, антидроновых ружей, сеток и системы «Булат».

25 сентября газета «Ведомости» писала о том, что к 2028 году 31 крупный аэропорт России будет оснащен системами антидроновой защиты, включая 20 аэропортов федеральной собственности и 11 частных. В ближайшие два года на антидроновую защиту аэропортов выделят более 11 млрд рублей. Однако конкретный список аэропортов, которые получат эти средства, пока не опубликован.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников.

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