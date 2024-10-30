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Фильм «Граф Монте-Кристо» стал самой кассовой зарубежной картиной года

«Граф Монте-Кристо» собрал более 450 млн рублей в кинопрокате

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Okko

Фильм «Граф Монте-Кристо» стал самым успешным зарубежным фильмом 2024 года, собрав в российском кинопрокате более 450 млрд рублей по состоянию на 30 октября, сообщает пресс-служба Okko.

Фильм был снят при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

Как отметила заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Okko, продюсер Эльвира Дмитриевская, успех фильма в кинопрокате подтверждает, что аудитории интересны динамичные и захватывающие истории.

«Онлайн-кинотеатры играют все более важную роль в создании и продвижении таких фильмов. Уже скоро подписчики Okko смогут эксклюзивно посмотреть этот хит», — отметила она.

Премьерный показ фильма состоялся в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж и другие.

Напомним, фильм «Граф Монте-Кристо» вышел в российский кинотеатральный прокат 19 сентября.

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