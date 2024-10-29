Не Западом едины: какую сенсацию принесли выборы в Грузии и Молдавии

Возможно, октябрь 2024 года станет поворотным моментом для всего постсоветского пространства. Прошла неделя с тех пор, как в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов и конституционный референдум, а буквально на днях отгремели горячие парламентские выборы в Грузии. И хотя в обоих случаях политический процесс находится в развитии, увиденного уже достаточно, чтобы делать предварительные выводы. Выглядит все, без преувеличения, сенсационно.

Прежде чем продолжить, объясню, почему я решил сравнить голосование в Грузии и Молдавии. С одной стороны, мы имеем дело с выборами в двух разных странах, которые имеют свой уникальный национальный колорит и контекст. С другой, общего у них тоже немало.

Грузия и Молдавия — это два постсоветских государства, которые в свое время прямо декларировали европейский выбор. В обоих случаях перед грузинами и молдаванами ставили вопрос ребром: Европа или Россия (фактически Европа или нейтралитет, но прозападные силы совершили феноменальную подмену понятий, сведя все к борьбе «черного против белого»). И в обеих странах голосование закончились совсем не так, как рассчитывали западники.

В Молдавии прозападное правительство Майи Санду проводило референдум о том, стоит ли закреплять курс на вступление в ЕС в Конституции страны. Предполагалось, что голосование станет триумфом евроатлантических устремлений Кишинева. И действительно, сторонники евроинтеграции победили с минимальным отрывом.

Но победа эта пиррова, ведь на территории самой Молдавии солидное большинство (54% на 45%) проголосовало против ЕС. Исход референдума решила 181 тыс. голосов молдавской диаспоры на Западе, которая дружно проголосовала за евроинтеграцию и таким образом сравняла счет. От полного провала Санду спас лишь мухлеж: 500 тыс. молдаван, которые живут в России и в теории могли проголосовать против, фактически лишили права голоса. Для нашей страны отпечатали лишь 10 тыс. бюллетеней и открыли два избирательных участка, тогда как западным молдаванам досталось несколько сотен.

И если молдавским западникам удалось «подшаманить» с голосами, то грузинские потерпели безоговорочное поражение. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов и почти 90 мандатов из 150. Ей не помешали ни скандал с законом об иноагентах, ни строгие предупреждения из Брюсселя о приостановке переговоров по членству в ЕС. Четверка оппозиционных прозападных партий во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили попала впросак, но не смирилась с поражением. Теперь они пытаются всеми правдами и неправдами отменить итоги голосования, хотя даже ОБСЕ заявила, что выборы прошли в целом нормально.

В общем, налицо кризис прозападного проекта на пространстве бывшего СССР. Вероятно, на настроения повлиял пример Украины. С 2014 года Киев вел безоговорочную прозападную политику и упорно игнорировал тот факт, что под боком всегда будет могущественный сосед с иным взглядом на вещи, интересы которого надо учитывать (назовем это географическим детерминизмом в международных отношениях). В итоге он получил полномасштабный вооруженный конфликт, сотни тысяч жертв и разрушенную страну. США и ЕС, на чью помощь уповали украинцы, не вступились за них по-настоящему.

Это стало огромным антипиаром западного проекта, и на выборах в Грузии и Молдавии тема Украины была центральной. Что неудивительно: у грузин, например, уже был печальный опыт противостояния с Россией. Не случайно с подачи «Грузинской мечты» тамошние выборы прошли под лозунгом: «Война или мир».

Грузинское правительство предложило гражданам продолжить прагматичный курс, занятый с начала СВО, при котором Тбилиси не лезет на рожон, а взамен получает взрывной рост экономики и неиллюзорную перспективу достичь какого-то соглашения по Абхазии и Южной Осетии. А вот в повестке западников было только тяжелое геополитическое противостояние, превозмогание и туманное «европейское будущее». Закономерно, что с такой повесткой они проиграли.

Соседствующие с Украиной молдаване с 2022 года живут в страхе быть втянутыми в разборки «больших дядь» через разморозку конфликта в Приднестровье. На фоне этого грузинский вариант — жить самим по себе и извлекать выгоду из хороших отношений со всеми соседями — выглядит притягательнее. На референдуме молдаване ясно показали, что желают именно этого. Печально, что их в итоге сломали через колено.

Это не означает, что Молдавия и Грузия завтра же станут пророссийскими. Скорее всего, такого вообще не произойдет — по крайней мере, в ближайшем будущем. Однако прошедшие выборы ясно дают понять, что мода на Европу, которая определяла политические процессы в нашем регионе последние 30 лет, проходит. И это очень большое дело.

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