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В России создали новый плавучий бронежилет

«Известия»: в России разработали новый плавучий бронежилет «Бор-М»

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SashaMagic/Shutterstock/FOTODOM

Российское производственно-конструкторское предприятие НПП «Филлин» создало новый бронежилет «Бор-М», который позволит военнослужащему держаться на воде благодаря баллистическому пакету и амортизационному демпферу из легких материалов. Об этом пишут «Известия».

«В этих бронежилетах можно форсировать реки <…> Мы тщательно тестировали бронежилет, и он подтвердил свои характеристики», — поделился представитель предприятия.

Новая разработка выполняет и свою основную функцию — защищает от автоматной или пулеметной пули, отмечает издание. Класс защиты — БР-4.

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев подчеркнул, что новая бронезащита будет востребована бойцами инженерных войск и мотострелками, поскольку «в воде может оказаться любой».

Бронежилеты уже используют в российских войсках, пишет издание. Представитель разработчика добавил, что из зоны специальной военной операции приходят положительные отзывы.

9 октября сообщалось, что в России создали бронежилет для девушек, который учитывает их анатомические особенности. Бронезащита имеет специальный крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель.

Ранее военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова».

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