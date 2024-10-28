На вашей улице праздник. Как «Центры местного сообщества» объединяют миллионы людей и делают мир лучше В России доступны 5000 площадок, где можно найти друзей и реализовать свои идеи

В последнее время много говорят о социальной разобщенности, разрушении горизонтальных связей между людьми и атомизации общества. Политики и социологи любят винить в этом технологии, интернет и недавнюю ковидную самоизоляцию. Но на практике проблема заключается не только в этом. Люди готовы общаться, но не знают, где и как это можно сделать. Подходящих локаций и поводов очень не хватает. Пилотный проект по созданию «Центров местного сообщества» (ЦМС) показал, что в любом городе или поселке найдутся люди, готовые проявить инициативу, поделиться знаниями и помочь другим. Стоит лишь немного их поддержать. Сейчас ЦМС присутствуют в 67 регионах России. Рассказываем, как их найти и что там можно делать.

В одном из районов Красноярска дети восьми-девяти лет начали таскать конфеты из магазина. Не потому, что сладостей никогда не видели, а на спор, для развлечения. Когда заводилу удалось поймать за руку, всей компании предложили организовать выставку рисунков и другие мероприятия для детей из соседних домов.

В Тюмени дамы старшего возраста организовали клуб, где пьют чай, общаются и делятся своими интересами и хобби. В поселке Березенчук Самарской области пенсионеры создали волонтерский отряд «Жить здорово!» и теперь ежемесячно проводят мастер-классы и встречи для местных жителей. Например, на День семьи они поделились секретами счастливого брака на 40-50 лет и даже больше.

В станице Троицкая Краснодарского края у магазина разбили цветник и организовали зону отдыха, а в селе Ворсино Калужской области летом весело отметили день Нептуна.

close Пресс-служба «Пятерочки»

Все эти мероприятия объединяет место проведения – «Центры местного сообщества» в «Пятерочке». «Идея проста: люди каждый день приходят к нам за продуктами, встречаются и разговаривают друг с другом. Магазин органично становится точкой притяжения, где есть возможность для объединения соседей, где происходит что-то важное и интересное. Работа ЦМС строится вокруг соседской взаимопомощи, творчества, здорового образа жизни, заботы об экологии. Наша задача – помочь людям найти единомышленников и вместе сделать что-то хорошее», – рассказала Алина Юхневич, руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятерочка».

Как это работает

«Центры местного сообщества» – это не какая-то отдельная площадка. Это целый комплекс самых разных инициатив, реализуемых внутри и вокруг магазинов «Пятерочка». Любой человек, который хочет чем-то поделиться с другими, может прийти в магазин и найти там поддержку, дружескую атмосферу и помощь в воплощении его идеи в жизнь. Провести мероприятие может кто угодно: местный житель, сотрудник торговой сети, благотворительный фонд, некоммерческая организация, творческий коллектив или представитель местного бизнеса. Главное, чтобы идея была интересна и близка жителям соседних домов.

Уникальный проект стартовал в 2021 году на основе программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой», которая входит в ESG-стратегию X5 Group. Первые 50 «Центров местного сообщества» открылись в девяти регионах России. К середине 2024 года работало уже 1350 ЦМС в 45 субъектах РФ. А с октября их количество утроилось: к проекту подключилось уже 5000 магазинов в 67 регионах.

«Наша задача – объединить людей, живущих на одной территории, вокруг социально важных инициатив. В ЦМС они получают возможность проявить себя, возродить культуру взаимообмена и взаимопомощи. Очень часто проходят мероприятия для молодежи, людей старшего возраста и детей с ограниченными возможностями. Все зависит от запроса со стороны местных жителей», – пояснила Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка».

Чтобы объединить людей, их сначала нужно познакомить. Это особенно актуально в больших городах. «Оказывается, даже дети, живущие по соседству, не знакомы друг с другом! Мы проводили мастер-класс по росписи кормушек для птиц, пришло 12 человек – из них знакомы буквально пара человек. Все остальные детки, хотя они и живут рядом, не знают друг друга. Предложила им познакомиться. К концу нашего мероприятия они вовсю общались как друзья. Теперь, они вместе проводят время на переменах в школе или во дворе», – рассказала Таисия Колесникова, директор одного из магазинов в Санкт-Петербурге.

close Пресс-служба «Пятерочки»

Такая же история со взрослыми. Например, пенсионерки из Дамского клуба в Тюмени не общались друг с другом, пока не обнаружили, что в ЦМС проходят какие-то мероприятия. Они начали задавать вопросы сотрудникам магазина, обсуждать новшество с другими покупательницами, и в итоге появилась идея создать Дамский клуб. «Участницы не просто познакомились, у них уже есть свой чатик, они переписываются каждый день и теперь не одиноки», – подчеркивает директор местной «Пятерочки» Елена Киселева.

Практика показала, что у людей всех возрастов есть колоссальный запрос на общение с теми, кто живет рядом. С 2021 года в ЦМС прошло уже более 20 000 мероприятий, в которых приняли участие свыше 14 миллионов человек.

«Особенное место»

Если в больших городах ЦМС дают возможность людям познакомиться, то в маленьких населенных пунктах они часто становятся единственным местом, где можно приятно провести время. «Магазин занимает особое место в нашей станице не потому, что это торговая точка, а потому, что это особое пространство, которое действительно объединяет людей. Мы – не город, у нас нет такой активности, постоянных мероприятий или зон отдыха, а в магазине, благодаря проекту, все это есть. На Масленицу, например, мы проводили гуляния, у нас собралось больше 50 человек, сотрудники пекли для гостей блины, устроили фотосессию, организовали сжигание чучела», – рассказала директор магазина в станице Троицкая Краснодарского края Елена Пронченко.

Мастер-классы для детей, встречи для людей старшего поколения, праздники и выставки помогают не только приятно провести время. «В проекте мы практически год без малого, и он нам уже дал свои положительные результаты! Появилась некая невидимая связь между сотрудниками и гостями магазина, а наша команда стала намного сплоченнее», – поделилась Тахмина Бигемадова, директор магазина в селе Ворсино Калужской области.

close Пресс-служба «Пятерочки»

По ее словам, мероприятия в ЦМС помогают людям раскрыться с новой стороны. Например, викторина про российский флаг выявила среди сельчан настоящего эрудита, а уголок здоровья пользуется популярностью у молодого поколения.

Мастера доброты

Торговая сеть «Пятерочка» реализует проект «Центры местного сообщества» в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». За три года они приобрели невероятный опыт и обнаружили, что чем больше мероприятий они помогают провести, тем больше идей и запросов появляется у жителей.

«Мы, в фонде «Добрый город Петербург», искренне верим, что когда соседи помогают друг другу – это делает жизнь лучше. ЦМС созданы для того, чтобы люди чувствовали себя частью единого сообщества, знали, кому и как можно помочь, мы даем им возможность делать шаги навстречу друг другу. Здесь каждый может показать свои таланты, узнать что-то новое и обсудить важные для района вопросы — от помощи пожилым и маломобильным людям до экологии и благоустройства. Важное преимущество проекта — это свобода действий, провести мероприятие может любой житель или организация, без дополнительных условий. Это как конструктор, где каждый добавляет свое, и именно это придает проекту уникальность, а также делает жизнь в городе ближе и душевнее», – рассказала «Газете.Ru» коммерческий директор фонда «Добрый город Петербург» Оксана Петрова.

По ее словам, то, что одним людям может показаться мелочью, для других имеет огромное значение. «Например, одна благотворительная организация провела мастер-класс для мам, воспитывающих особенных детей. Пока психолог занимался ребятами, мамы смогли побыть вместе, пообщаться, поработать и почувствовать себя организаторами чего-то важного. Такие моменты придают сил и вдохновения, это важно и для участников, и для нас. Мы хотим развивать эту программу, делать ее доступной во всех уголках страны. Для нас важно, чтобы как можно больше людей имели возможность собираться, делиться опытом и помогать друг другу», – подчеркивает Оксана Петрова.

Каждому человеку хочется заниматься тем, что нравится. «Центры местного сообщества – уникальный проект, потому что он дает самые разные возможности огромному количеству людей, которые приходят в магазины «Пятерочка». Это про их собственные идеи – не навязанные, а самые настоящие, касающиеся того, что заботит местных жителей. Возможность получить полезную информацию, например о том, как оказывать первую медицинскую помощь, как организовать благотворительный сбор в пользу тех, кто нуждается, какие есть организации рядом, в которых ты можешь тоже чем-то заниматься. И именно в этом заключается ценность: происходит то, что необходимо людям здесь и сейчас», – рассказала Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории», руководитель Альянса «Серебряный возраст» и Коалиции «Забота рядом».

close Пресс-служба «Пятерочки»

По словам Татьяны, внутри проекта рождается множество теплых историй. «Это просто неизбежно. Например, рядом с нами живут, как мы их называем, невидимые старики: люди одинокие, редко выходящие из дома, у которых все меньше и меньше социальных связей, знакомых. Очень хочется, чтобы соседи, которые живут рядом, и организации их видели. Когда в магазинах мы заговорили на эту тему, потихоньку начали происходить перемены. Люди стали обращать на невидимых стариков внимание. Это забота и через баночку джема, которую директор магазина вместе с соцработником отнес пожилой одинокой женщине, почти не выходящей из дома. И шефство постоянное, такие визиты доброты, которые происходят два-три раза в месяц. Такие истории очень трогают. Потому что это правильно, когда люди помогают друг другу, видят друг друга, обмениваются идеями, ресурсами и вместе делают добрые дела», – отмечает Татьяна Акимова.

Доброта притягивает

За три года к работе «Центров местного сообщества» присоединилось более 700 партнеров, в том числе НКО и благотворительные объединения по всей стране. Например, Российский Красный Крест (РКК) – одна из старейших гуманитарных организаций в России. «В акции «Прямой диалог» было задействовано около 60 магазинов. Для нас важно, что каждый человек, даже просто придя за хлебом, может быть вовлечен в благотворительную деятельность. Многие посетители с особым вниманием слушали наших представителей, и сами директора магазинов с радостью становились сторонниками РКК», – рассказала координатор акции «Прямой диалог» Елена Жарова.

Для регионального отделения Школы безопасности «Стоп Угроза» в Ростове-на-Дону ЦМС стал особым пространством, где можно проводить работу с детьми.

«Центры местного сообщества – это место, которое объединяет тех, кто проживает рядом с нами. И то, что оно находится именно в «Пятерочке» — тоже интересно! Ведь мы покупаем здесь продукты практически каждый день, а теперь магазин для людей стал не просто местом для приобретения товаров. В этом чувствуется тепло и живой, настоящий смысл. Мы уже несколько раз проводили на территории магазина мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения. По данным нашей компании, благодаря таким тренингам на 90 процентов снижается риск похищения, шантажа, травли и зависимости у детей. Мы очень благодарны проекту. В наше время особенно важно, что есть места, предназначенные для того, чтобы люди заботились друг о друге и делали жизнь в районе лучше и безопаснее», – рассказал «Газете.Ru» тренер Школы безопасности «Стоп Угроза» в Ростове-на-Дону Вадим Малиев.

close Пресс-служба «Пятерочки»

Сотрудничество с семейным клубом «Йоль» (Смоленск) родилось из личного опыта его организаторов. «Мы с мужем родители двух детей, и, как бы это смешно ни звучало, отдыхать чаще всего ездим в круглосуточную «Пятерочку» недалеко от дома. Там можно выпить вкусный кофе и спокойно походить между рядами», – поделилась один из руководителей клуба Юлия Борисова. Идея о проведении совместных мероприятий появилась во время одного из таких посещений.

Сначала организаторам клуба казалось, что такому гиганту будет не интересна маленькая региональная некоммерческая организация, но получилось, наоборот. «Мы провели уже три мероприятия: один детско-родительский мастер-класс по оригами и две семейных викторины. Дети очень любят что-то делать вместе с родителями, но у взрослых часто нет на это времени. Мастер-класс в магазине у дома – это хорошая возможность провести время с детьми без отрыва от бытовых дел. Родители и дети мастерили «живые» игрушки: прыгающих лягушек, летающих птиц, а также цветы и листья», – рассказала Юлия Борисова.

Некоммерческая организация «Благодарю» (г. Чистополь) вместе с ЦМС провела творческий мастер-класс ко Дню поэзии. «Детки с ограниченными возможностями здоровья создавали своими руками брелки «Золотая рыбка». На мероприятие царила теплая и дружелюбная атмосфера. Организация мероприятия и гостеприимство сотрудников магазина просто на высоком уровне. На нашем мероприятии дети и подростки с ОВЗ смогли проявить себя, показать общественности, что они не стесняются своих недугов и хотят, чтобы жители города относились к ним с пониманием и чуткостью! Обычному человеку даже трудно представить, как много такая возможность значит для них», – поделилась руководитель АНО Светлана Рябова.

Внутренние резервы теплоты

Открытие «Центров местного сообщества» помогает по-новому раскрыться и сотрудникам торговой сети. Например, когда в Заинске (Республика Татарстан) в магазин неожиданно пришли на экскурсию люди с ограниченными возможностями, продавцы моментально сориентировались. Оказалось, что поход организовал расположенный по соседству реабилитационный центр «Радость».

«Для нас это было большой неожиданностью, но мы не растерялись. Персонал помог оплатить покупки. Благодаря нам эти люди смогли узнать, что такое поход в магазин. Обычно они не посещают общественные места без сопровождения. Мы не смогли отпустить их просто так и организовали им тортик и чай, они очень обрадовались этому. Прошло немного времени, и на декаду инвалидов мы решили их пригласить, а также провели выставку их работ «Мы не разные – мы равные». Ведь они все такие талантливые», – поделилась сотрудник магазина Элла Чеснокова. Она провела множество мастер-классов по шитью, вязанию и макраме для детей и старшего поколения. ЦМС дал ей возможность раскрыться в своем любимом творчестве.

close Пресс-служба «Пятерочки»

В Оренбургской области сотрудники торговой сети устроили незабываемый праздник для воспитанников «Детского дома» города Орск. Работники четырех магазинов «Пятерочка» объединились, чтобы поделиться с ними своей любовью к творчеству и добротой. Это было не стандартное вручение подарков, а теплое общение, викторина и разнообразные мастер-классы для ребят разных возрастов.

Директор одной из питерских «Пятерочек» Марина Бич говорит, что социальная деятельность в проекте возвращает ей вдохновение и веру в людей. Она устраивает субботники и мероприятия для старшего поколения, а сейчас ищет возможность, чтобы надписи, которыми хулиганы расписали магазин, поменять на красивое граффити на тему экологии и благотворительности.

«Центры местного сообщества» создают возможности для перемен к лучшему и дарят тепло. И если вам не хватает созидательного общения или нужна поддержка, стоит обратиться в ближайшую «Пятерочку». Ведь скоро «Центр местного сообщества» может заработать рядом с вами.