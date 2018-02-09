СМИ: Белый дом предупредил федеральные ведомства о шатдауне

Белый дом призвал федеральные ведомства США готовиться к шатдауну — временному закрытию из-за отсутствия соглашения по бюджету. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что голосование по бюджету не должно было занять много времени, однако сенатор Рэнд Пол воспользовался процедурной возможностью и потребовал проголосовать за поправку, демонстрирующую, что бюджетная сделка нарушает прежние обещания об ограничении федеральных расходов.

Ранее сообщалось, что сенат США назначил новое время голосования по временному бюджету.