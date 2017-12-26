Путин: кабмин решил все экономические вопросы России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами правительства, что кабмин смог решить все стоящие перед экономикой России вопросы.

«Мы с вами работаем не только завершающийся 2017 год, но более 5 лет уже вместе. Должен сказать, что правительство сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, какие вызовы были наиболее сложными для российской экономики.