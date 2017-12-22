«Роснефть» и АФК «Система» подписали мировое соглашение

«Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный Суд Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

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По условиям соглашения, АФК «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. не позднее 30 марта 2018 года.

Как отмечается, стороны договорились, что после полного погашения этой суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

Ранее источник «Газеты.Ru» сообщал, что АФК «Система» направила «Роснефти» проект мирового соглашения 20 декабря.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин всегда выступал за мировое соглашение между компаниями.