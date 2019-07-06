«Надавите на Россию»: в Европе требуют украинский транзит

Экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар призвал Францию вмешаться в переговоры между Россией и Украиной и не допустить перебоев газовых поставок в Европу, как это было зимой 2006 и 2009 годов.

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«Франция, которая имеет значительный кредит доверия у обеих сторон и определенный дипломатический вес, может помочь выработать компромисс между Россией и Украиной», — написал Кошар в колонке издания L'Opinion.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Из-за политической напряженности растет риск, что «Газпром» и «Нафтогаз» не смогут договориться в срок. В этом случае Европа лишится 20% своих потребностей в газе, напоминает Кошар.

В будущем потребность ЕС в энергоресурсах будет только возрастать – по оценкам эксперта, к 2030 году необходимо будет найти примерно 80-100 кубометров газа в год, что соответствует двум годовым нормам Франции.

Решить проблему газовой нехватки, по мнению эксперта, может «Северный поток — 2». По его словам, проект позволит европейскому потребителю получать газ напрямую «безопасным, конкурентоспособным и экологичным способом».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Помимо «Газпрома», в его реализации участвуют пять европейских компаний: ENGIE, Shell, Uniper, OMV и WintershallDEA.

По последним сообщениям, в Балтийском море уложено около 1450 км «Северного потока — 2» — около 60% от общей протяженности трубопровода.

Последним серьезным препятствием на пути нового газопровода является Датское энергетическое агентство, которое только еще согласовывает заявку на его строительство. Общественные слушания завершатся в Копенгагене в июле этого года. Финляндия, Швеция и Германия уже дали свое разрешение.

Впрочем, Кошар видит угрозу и за пределами Европы. По его словам,

проекту могут помешать односторонние санкции США. «(Они) были бы крайне нежелательны, потому что направлены против европейских интересов и только ухудшили бы трансатлантические отношения — могли бы стать реальным вмешательством в европейскую энергетическую политику», — предупреждает Себастьян Кошар.

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью «Газете.Ru» оценивал риск введения санкций со стороны США как маловероятный, однако тоже не исключил его полностью. «Мы всегда объясняем нашим американским коллегам, что энергетическая безопасность Европы — это дело, прежде всего, самой Европы», — сказал он тогда.

В случае введения санкций наиболее пострадавшими окажутся простые европейцы. По словам Кошара, сохранить низкие цены для них может только здоровая конкуренция, так как стоимость газа из США повышает необходимость его сжижения и длительной транспортировки.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что проект «Северный поток – 2» будет завершен к концу 2019 года, и «нет никаких правовых возможностей» для того, чтобы он остановился. Однако из-за задержки в Дании и экологической экспертизы пуск трубопровода может быть перенесен на вторую половину 2020 года.

Газовые переговоры между Россией и Украиной, в свою очередь, начнутся в сентябре этого года. Минэнерго заявляло, что «Газпром» готов возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок. Если украинская сторона согласится на эти условия, французское вмешательство может не потребоваться.

В Киеве уже давно началась паника из-за того, что договор о транзите российского газа после 2019 года все еще далек от подписания. Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны, заявляли в Киеве.

В том, что проект будет достроен, никто из экспертов не сомневается. Потребность Европы в энергоресурсах растет, поэтому новые проект газопровода и выгоден, и попросту жизненно необходим для стран Европы, говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ.

Однако все дело в сроках. После того, как Дания согласится на один из предложенных вариантов маршрута, то некоторое время займет экологическая экспертиза «Северного потока — 2», и в случае положительного решения оператору необходимо будет в короткие сроки проложить трубы, поясняли аналитики.