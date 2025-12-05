Авария в Южно-Сахалинске лишила тепла жителей нескольких районов

Повреждение сетей привело к нарушению в подаче тепла в нескольких районах Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Получаем сигналы об отсутствии отопления в разных районах города. По информации СКК («Сахалинская коммунальная компания». — прим. ред.), в связи с повреждением сетей давление в городской системе теплоснабжения снижено. Сейчас бригады ведут поиск места порыва, после чего незамедлительно приступят к устранению», — уточнили в мэрии.

В свою очередь в СКК отметили, что диспетчерская служба, ремонтные бригады и руководство компании работают над определением дальнейших действий по стабилизации ситуации с теплоснабжением. Как отмечается, в настоящее время тепло не подается в дома по улицам Бумажной и Милицейской.

28 ноября на стройке в Южно-Сахалинске произошло обрушение. После чего сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера обрушившегося ангара.

