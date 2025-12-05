Быстрый прием пищи может усилить тревожность и стресс

Из-за быстрого темпа жизни прием пищи часто превращается в быстрый перекус. Однако, как предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия, эта привычка незаметно подпитывает тревожность и стресс. О том, как скорость, с которой человек ест, связана с психическим состоянием, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Наша пищеварительная система тесно связана с мозгом через так называемую ось «кишечник-мозг». Кишечник содержит миллионы нейронов и его часто называют «вторым мозгом». Когда мы едим слишком быстро, мы нарушаем естественный процесс пищеварения и посылаем в мозг сигналы хаоса, что может усиливать чувство стресса и беспокойства», — объяснила врач.

Такая привычка, по словам невролога, приводит к тому, что человек пропускает важную фазу. Пищеварение начинается не в желудке, а во рту. Тщательное пережевывание не только подготавливает пищу для желудка, но и посылает сигнал мозгу и всей пищеварительной системе: «Скоро поступит еда, готовьтесь!» Когда человек проглатывает пищу кусками, система оказывается не готова.

«Кроме того, таким образом вы обманываете свою сытость. Чувство насыщения приходит с опозданием в 15-20 минут. Быстро съедая большую порцию, вы легко можете переесть, что вызывает физический дискомфорт: тяжесть, вздутие. Это неприятное ощущение тело может интерпретировать как телесное проявление тревоги», — продолжила специалист.

В-третьих, это провоцирует скачки сахара. Быстрый прием пищи, особенно углеводной, приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а затем к такому же резкому падению. Эти «качели» могут вызывать раздражительность, нервозность и приступы паники.

Как отметила врач, осознанное и медленное питание — это мощный инструмент для управления тревогой. Это не просто диета, а форма медитации.

Происходит активация парасимпатической нервной системы - когда вы едите медленно, глубоко дыша и концентрируясь на вкусе, вы переводите организм из режима «бей или беги» (стресс) в режим «отдых и переваривание» (расслабление).

Снижается кортизол — спокойный прием пищи помогает снизить уровень гормона стресса кортизола.

Повышается осознанность — вы начинаете лучше чувствовать сигналы голода и сытости, выбираете более полезную пищу и получаете от нее настоящее удовольствие. Это вырывает вас из круговорота тревожных мыслей и возвращает в момент «здесь и сейчас».

Чтобы научиться спокойно и медленно принимать пищу, специалист назвала четыре простых шага.

Делайте паузу — перед тем как начать есть, сделайте один-два глубоких вдоха. Поблагодарите за пищу. Это настроит вас на спокойный лад.

Отложите гаджеты — не ешьте перед компьютером или с телефоном в руках. Сосредоточьтесь только на еде.

Жуйте осознанно — попробуйте делать не менее 20-30 жевательных движений для каждого кусочка. Ощутите текстуру и вкус.

Кладите приборы на стол — после каждого кусочка опускайте вилку или ложку. Это простое действие заставляет вас есть медленнее.

«Превратите прием пищи из необходимости в небольшую ежедневную антистресс-терапию. Всего 20-30 минут спокойного, осознанного обеда могут стать вашим личным островком покоя в безумном дне, помочь пищеварению и значительно снизить уровень тревожности. Попробуйте — ваша нервная система скажет вам «спасибо», — резюмировала Джикия.

