На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе циклон превратил улицы в реки

На Камчатке циклон превратил улицы в реки и утопил десятки автомобилей
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В результате циклона оказались затопленными улицы ряда населенных пунктов Камчатки. Cтихия утопила десятки автомобилей, пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Непогода накрыла полуостров — снег, дождь и штормовой ветер. Дороги ушли под воду», — сказано в сообщении.

По информации канала, в Петропавловске-Камчатском многие автомобили получили гидроудар — в некоторых местах города движение транспорта было почти парализовано. Пешеходам приходилось пробираться вброд через огромные лужи.

«В поселках ситуация не лучше — из-за сильных порывов в Ивашке рухнула опора ЛЭП, оставив 150 жителей без света и отопления», — добавляется в сообщении.

28 ноября газета Daily Mirror сообщила, что не менее 56 жизней унес тропический циклон «Дитва» в Шри-Ланке, свыше 20 человек пропали без вести. По данным национального Центра управления чрезвычайными ситуациями, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней пострадали более 44 тыс. жителей.

Ранее синоптик рассказал, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами