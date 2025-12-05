В российском регионе циклон превратил улицы в реки

На Камчатке циклон превратил улицы в реки и утопил десятки автомобилей

В результате циклона оказались затопленными улицы ряда населенных пунктов Камчатки. Cтихия утопила десятки автомобилей, пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Непогода накрыла полуостров — снег, дождь и штормовой ветер. Дороги ушли под воду», — сказано в сообщении.

По информации канала, в Петропавловске-Камчатском многие автомобили получили гидроудар — в некоторых местах города движение транспорта было почти парализовано. Пешеходам приходилось пробираться вброд через огромные лужи.

«В поселках ситуация не лучше — из-за сильных порывов в Ивашке рухнула опора ЛЭП, оставив 150 жителей без света и отопления», — добавляется в сообщении.

28 ноября газета Daily Mirror сообщила, что не менее 56 жизней унес тропический циклон «Дитва» в Шри-Ланке, свыше 20 человек пропали без вести. По данным национального Центра управления чрезвычайными ситуациями, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней пострадали более 44 тыс. жителей.

