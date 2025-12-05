Telegraph: поездка Путина в Индию проходит значительно успешнее, чем у Стармера

Визит президента России Владимира Путина в Индию демонстрирует теплые и дружеские отношения между двумя странами, что сильно отличается от поездки премьера Великобритании Кира Стармера, которая состоялась два месяца назад. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как заявил автор статьи, встреча Стармера с Моди «ограничилась холодно-протокольным общением» из-за того, что накануне индийский премьер поздравил российского лидера с днем рождения.

«Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today», — отмечается в публикации.

Также автор подчеркнул, что давление Запада на Индию в вопросе ее отношений с РФ приводит к обратным результатам — государства

продолжают расширение сотрудничества.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. До этого Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ожидается, что в Нью-Дели будет подписано 10 межправительственных документов, свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран. В частности, будет утверждена программа культурных обменов до 2030 года.

