Зеленский заявил о желании получить информацию о переговорах Уиткоффа и Путина

Зеленский: Украина хочет получить данные о переговорах Уиткоффа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, детали переговоров будут обсуждаться в ходе встречи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова с Уиткоффом в Майами.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России», — сказал президент.

Зеленский отметил, что Киев готов к любому развитию событий.

Новость дополняется.