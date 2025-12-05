На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне едят купленные продукты по дороге домой

Четверть опрошенных россиян регулярно едят купленные продукты по дороге домой
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Большинство (84%) опрошенных россиян хотя бы раз начинали есть купленные продукты по дороге домой. При этом каждый четвертый респондент признался, что делает это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Для 48% это происходит время от времени, для 27% — очень редко.

Чаще всего россияне открывают продукты уже по дороге (55%) или сразу после выхода из магазина (23%). Самые популярные варианты «дорожного» перекуса — шоколад и печенье (62%), мороженое (62%), вода (53%), хлеб и выпечка (51%). Также востребованы снеки (35%), фрукты (34%) и сладкая газировка (34%).

В 75% случаев решение перекусить является импульсивным. Лишь четверть опрошенных планируют такой перекус заранее. На выбор продуктов нередко влияют скидки: на это обращают внимание 46% респондентов, еще для 31% акции играют существенную роль.

Главными причинами перекуса россияне называют голод или жажду (47%) и желание сразу попробовать новую покупку (28%). Большинство опрошенных не испытывают ярких эмоций (44%), около трети (27%) чувствуют ностальгию, а чувство вины указал лишь 1%.

Соцдавление на привычку практически не влияет: 67% респондентов не задумываются о реакции окружающих.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее 25% опрошенных россиян заявили, что идеальная пятница для них включает вкусную еду или любимый напиток.

