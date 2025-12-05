На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Певица Надежда Бабкина потеряла действующие в России товарные знаки
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, действующих в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

По данным агентства, товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде личной росписи и инициалов певицы, были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году ведомство приняло решение о их регистрации. Срок действия этих товарных знаков истек в сентябре 2025 года.

Как уточняет РИА Новости, под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе отмечается, что певица заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что кокошник всегда облагораживает женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами