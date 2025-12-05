Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, действующих в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

По данным агентства, товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде личной росписи и инициалов певицы, были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году ведомство приняло решение о их регистрации. Срок действия этих товарных знаков истек в сентябре 2025 года.

Как уточняет РИА Новости, под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе отмечается, что певица заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что кокошник всегда облагораживает женщину.