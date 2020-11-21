Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с момента трехсторонних договоренностей прошло не так много времени, однако миротворческие силы уже заняли 23 поста. Также были взяты под контроль основные магистрали для обеспечения безопасности на линии соприкосновения, начали возвращаться беженцы.

«Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», — отметил Шойгу.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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