В Польше не смогли изъять здание закрытого консульства России в Гданьске

Польские власти не смогли занять здание закрытого генерального консульства России в Гданьске, несмотря на отзыв разрешения на его работу. Как сообщает Polsat, представители мэрии не смогли попасть внутрь и заявили, что в помещении остается сотрудник российской стороны. В МИД Польши заявили, что изъятие недвижимости теперь будет осуществляться через суд.

Польские чиновники не смогли занять здание закрытого консульства России в Гданьске, сообщает агентство Polsat.

По данным агентства, представители городской администрации не смогли попасть в здание консульства РФ на улице Стефана Батория.

Глава пресс-службы мэрии Гданьска Изабела Козицка-Прус заявила, что чиновники хотели попасть в здание еще 23 декабря, но им никто не открыл двери.

« Однако видно, что кто-то остался на территории объекта », — отметила Козицка-Прус.

Она утверждает, что все действия предпринимаются по согласованию с МИД.

По словам пресс-секретаря МИД Польши Мацея Вевиура, посольство РФ в Варшаве сообщило, что в помещении в Гданьске будет находиться административно-технический сотрудник.

Вевиур добавил, что в таком случае здание сложнее изъять, так как оно не является бесхозным и вопрос придется решать в судебном порядке .

Закрытие консульства

Глава МИД Польши Радослав Сикроский 19 ноября заявил, что отозвал разрешение на работу российского консульства в Гданьске. Это решение было принято после диверсий на железных дорогах в Польше, в которых подозреваются граждане Украины. Двое подозреваемых, по утверждению премьер-министра Польши Дональда Туска, «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами».

Консульство в Гданьске должно было быть закрыто до 23 декабря, а сотрудники покинуть территорию Польши .

Замглавы Гданьска Эмилия Лодзинская 22 декабря заявила, что мэрия города предпримет юридические шаги по изъятию здания.

«Российская сторона считает, что недвижимость принадлежит Российской Федерации, и в связи с этим просит принять все необходимые меры для обеспечения неприкосновенности недвижимости», — приводит ее слова Polsat.

Она также заявила, что, согласно кадастру, владельцем зданий консульского комплекса РФ на улице Стефана Батория является Государственное казначейство Польши.

«Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ошибочными и не соответствуют действительности», — утверждает Лодзинская.

Пресс-секретарь МИД Мацей Вевиор напомнил, что ранее власти Варшавы уже изъяли здание одной из российских школ после схожего судебного разбирательства.

Дипломатические санкции

Консульство в Гданьске было последним действующим генеральным консульством РФ в Польше.

В конце 2024 года польские власти закрыли российское генконсульство в Познани. Кроме того, в мае 2025 года Польша отозвала согласие на деятельность российского генконсульства в Кракове.

Российская сторона в ответ закрыла генконсульства Польши в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х отметил, что закрытие последнего генконсульства РФ в Польше является «победой русофобии».

«В Польше закрылось последнее российское консульство — в Гданьске. Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно в условиях растущей русофобии в Польше. Пока Россия и Америка наращивают дипломатические контакты, поляками управляют из безмозглого Брюсселя», — заявил Боуз.

В свою очередь экс-посол Польши в Израиле Марек Магеровский в интервью газете Fakt назвал закрытие дипмиссий ошибкой.

« Эффекты от этого гораздо более вредные для нас — как для страны, так и для польских граждан », — подчеркнул дипломат.

По его словам, прекращение работы генконсульства в Иркутске навредит гражданам Польши, которые проживают в отдаленных регионах РФ. Он добавил, что Польша теряет гораздо больше, чем Россия.