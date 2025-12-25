На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта в Калуге

Росавиация: аэропорт в Калуге возобновил прием и отправку самолетов
Илья Питалев/РИА Новости

В Калуге сняли ограничения на работу аэропорта Грабцево. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 17:08 мск.

По словам Кореняко, ограничения вводили с целью обеспечения безопасности полетов. Пока они действовали, два самолета «ушли» на запасные аэродромы.

Аэропорт Грабцево приостановил прием и отправку воздушных судов днем 25 декабря. Ограничения ввели примерно в 15:27 мск.

25 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. В Брянской области перехватили 62 дрона, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять целей нейтрализовали в столичном регионе, восемь — в Республике Адыгея, семь — в Краснодарском крае, по шесть — в Ростовской области и Крыму. В Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря уничтожили по пять БПЛА. В Курской области отразили атаку четырех беспилотников, в Волгоградской области — одного.

Ранее самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве из-за временных ограничений.

