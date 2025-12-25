Шахназаров назвал Алентову великой актрисой

Народная артистка России Вера Алентова была великой актрисой и выдающимся человеком. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Он отметил, что давно знал Алентову, так как дружил с ее супругом, актером Владимиром Меньшовым. Шахназаров назвал пару Алентовой и Меньшова «замечательной» и «великой».

«Это огромная потеря для культуры. Одна ее роль в фильме «Москва слезам не верит» воспитала целое поколение отечественных зрителей. Ее вклад в советское и российское искусство огромен. Царство небесное, соболезнования близким и друзьям», — сказал он.

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее Олег Басилашвили высказался о Вере Алентовой.