Лариса Долина рассказала, когда покинет спорную квартиру

Народная артистка Лариса Долина пообещала выехать из спорной квартиры в Хамовниках сразу после новогодних каникул. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката звезды.

На заседании апелляционного суда защита Долиной сообщила, что певица не планирует бороться за квартиру и готова выехать.

Артистка попросила отсрочку до 10 января. Сообщение о планах взыскать с Лурье 1 млн рублей за коммунальные платежи защита Долиной назвала бредом и фейком.

Представители Лурье, в свою очередь, попросили поторопиться с выселением и снятием с регистрации Долиной, её дочерей и внучек, потому что 35-летней у матери-одиночки нет своего жилья. Сейчас она живёт у бывшего мужа с двумя детьми, а в квартире родителей на Шоссе Энтузиастов у неё только 1/5. При этом у Долиной есть имущество и ей есть куда съехать, настаивает адвокат Лурье.

25 декабря в Москве проходит суд о выселении звезды.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Известно, что Лариса Долина и Полина Лурье не приехали на заседание суда о выселении.