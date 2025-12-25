«Другие далеко не ушли»: чемпионка мира о возвращении Валиевой

Чемпионка мира Бутырская: другие девочки далеко не ушли от Валиевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на высокий уровень очень реалистично. Ее слова приводит Sport24.

«Камила хорошо обучена тройным прыжкам и каскадам, есть техника. Восстановить прыжки и даже пытаться сделать тройной аксель и четверной тулуп по силам Валиевой. Другие девочки далеко не ушли. Мало кто может повторить то, что раньше делала Камила», — отметила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла возможное соперничество фигуристок Валиевой и Аделии Петросян.