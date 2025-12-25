На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, кто получит наследство Веры Алентовой

Юрист Хаминский: единственной наследницей Алентовой станет ее дочь Юлия Меньшова
Евгений Одиноков/РИА Новости

Единственной наследницей народной артистки России Веры Алентовой, которой не стало сегодня на 84-м году жизни, будет ее дочь Юлия Меньшова. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 
«С учетом того, что муж актрисы — известный режиссер Владимир Меньшов — умер еще в 2021 году, единственной наследницей будет ее дочь Юлия, которая и унаследует все имущество своих родителей.

С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство. Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — пояснил Хаминский.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря на похоронах коллеги, партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского и экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Telegram-канал Mash сообщил, что народная артистка в последние несколько месяцев страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Telegram-канал SHOT писал, что причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина.

