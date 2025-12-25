На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

Cell: препарат P7C3-A20 полностью обратил вспять болезнь Альцгеймера у мышей
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из США доказали, что препарат P7C3-A20 способен восстанавливать работу мозга даже при уже развившейся болезни Альцгеймера — по крайней мере в экспериментах на животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

В центре внимания оказалась молекула NAD⁺ — вещество, без которого клетки не могут нормально получать и использовать энергию. NAD⁺ участвует почти во всех процессах клеточного «топлива», поэтому его иногда называют индикатором энергетического состояния организма.

Исследователи обнаружили, что при болезни Альцгеймера уровень NAD⁺ в мозге падает гораздо сильнее, чем при обычном старении. Из-за этого нейроны начинают работать хуже, усиливается воспаление, страдают сосуды и накапливаются патологические белки — амилоид и тау, которые считаются ключевыми признаками болезни.

Чтобы проверить, можно ли обратить эти изменения, ученые использовали экспериментальный препарат P7C3-A20. Он не «разгоняет» энергетический обмен, а помогает клеткам удерживать уровень NAD⁺ в нормальных физиологических пределах. После лечения у мышей снизилось количество патологического тау-белка, восстановились нейронные связи, а когнитивные нарушения исчезли: животные снова успешно справлялись с тестами на память и обучение.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о доклинических экспериментах, и доказательств эффективности такого подхода у людей еще нет. Однако результаты меняют само представление о болезни Альцгеймера: она может быть не только замедляемой, но в принципе обратимой, если удастся восстановить энергетический баланс мозга.

Ранее врач рассказал, что высокий уровень липидов в крови повышает риски болезни Альцгеймера.

