Политика

Над Россией сбили 141 беспилотник. Военная операция, день 1401-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1401-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник над территорией России, в том числе девять дронов над Московским регионом. В порту Темрюка в результате атаки БПЛА загорелись емкости с нефтепродуктами. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:03

Взрыв произошел в Сумах, сообщает украинский телеканал «Общественное».

9:41

Регулярные атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции осуществляются с лета 2022 года, но обстановка на станции контролируемая, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

9:26

Три человека погибли в приграничье в ходе обстрела ВСУ гуманитарного конвоя из Дагестана, среди них — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев, сообщил глава региона Сергей Меликов.

9:07

Правительство Германии выступает в роли лоббиста «репарационного кредита» для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

8:54

🔴 В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:46

Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

8:30

8:16

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.

8:07

🔴 После атаки беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщил оперштаб Краснодарского края.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

62 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским крем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем, четыре — над Курской областью и один — над Волгоградской.

8:01

Сегодня 1401-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

