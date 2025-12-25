В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке красной икры

Россияне могут сэкономить на покупке красной икры к Новому году, если будут заранее готовиться к празднику. По словам главы аграрного комитета Совета Федерации Александра Двойных, существенно сократить расходы на этот продукт можно, закупив его заранее и правильно заморозив, передает РИА Новости.

По его словам, икра, как правило, дорожает ближе к новогодним праздникам, потому что растет ее потребление.

«Первый совет — икру можно замораживать и, конечно, ее надо покупать не в конце декабря», — сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».

Сенатор отметил, что правильнее всего это делать в октябре-ноябре, когда цена на икру еще не поднялась. Правильная заморозка, по мнению Двойных, не несет потери в качестве.

19 декабря глава Росрыболовства Игорь Шестаков заявил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом.

По его словам, объемы производства увеличились на 30-35%. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил Шестаков. Поскольку цены в магазинах и у рыбаков меняются в зависимости от вида продукции.

До этого РИА Новости, ссылаясь на аналитиков компании «Платформа ОФД» писало, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

