На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке красной икры

Сенатор Двойных предложил закупать икру заранее и замораживать
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить на покупке красной икры к Новому году, если будут заранее готовиться к празднику. По словам главы аграрного комитета Совета Федерации Александра Двойных, существенно сократить расходы на этот продукт можно, закупив его заранее и правильно заморозив, передает РИА Новости.

По его словам, икра, как правило, дорожает ближе к новогодним праздникам, потому что растет ее потребление.

«Первый совет — икру можно замораживать и, конечно, ее надо покупать не в конце декабря», — сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».

Сенатор отметил, что правильнее всего это делать в октябре-ноябре, когда цена на икру еще не поднялась. Правильная заморозка, по мнению Двойных, не несет потери в качестве.

19 декабря глава Росрыболовства Игорь Шестаков заявил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом.

По его словам, объемы производства увеличились на 30-35%. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил Шестаков. Поскольку цены в магазинах и у рыбаков меняются в зависимости от вида продукции.

До этого РИА Новости, ссылаясь на аналитиков компании «Платформа ОФД» писало, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

Ранее россиянам рассказали, какую икру есть полезнее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами