На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали оптимальный путь развития отношений с Грузией

Депутат Чепа допустил сотрудничество России и Грузии в рамках ЕАЭС
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В условиях политических разногласий Россия и Грузия могли бы развивать взаимодействие в рамках международных экономических объединений, таких как ЕАЭС. Таким мнением в беседе с News.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что многое зависит от позиций самой Грузии и готовности Тбилиси к интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Если республика покажет готовность, Россия в качестве соседа предложит выгодные условия, заверил он.

Сближение Грузии со странами СНГ даст этой стране много позитивных изменений, уверен парламентарий.

23 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии. Премьер подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации», указал Кобахидзе.

Ранее Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами