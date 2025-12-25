В Госдуме назвали оптимальный путь развития отношений с Грузией

В условиях политических разногласий Россия и Грузия могли бы развивать взаимодействие в рамках международных экономических объединений, таких как ЕАЭС. Таким мнением в беседе с News.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что многое зависит от позиций самой Грузии и готовности Тбилиси к интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Если республика покажет готовность, Россия в качестве соседа предложит выгодные условия, заверил он.

Сближение Грузии со странами СНГ даст этой стране много позитивных изменений, уверен парламентарий.

23 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии. Премьер подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации», указал Кобахидзе.

Ранее Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении.