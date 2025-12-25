На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвинение попросило приговорить Удальцова к семи годам

ТАСС: координатора «Левого фронта» Удальцова попросили приговорить к семи годам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Представитель гособвинения попросил Второй Западный окружной военный суд назначить координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен в перечень террористов и экстремистов) наказание в виде семи лет лишения свободы за оправдание терроризма. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в деле.

«Прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима», - сказал участник.

Удальцова обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ — оправдание терроризма с применением интернета. Поводом стала публикация в Telegram-канале политика, где он поддержал участников марксистского кружка из Уфы, которые обвиняются в терроризме. Сам обвиняемый вину не признает.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и приговорил к 4,5 годам колонии. Тогда он также отрицал свою вину. Координатор «Левого фронта» вышел на свободу, отбыв наказание.

Ранее в Ленинградской области мужчину обвинили в оправдании терроризма.

