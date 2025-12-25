Не успевает собрать вещи. Лурье не разрешила Долиной пожить в проданной квартире

Адвокат Свириденко: Долина просила дать ей пожить в квартире несколько месяцев

Народная артистка Лариса Долина попросила покупательницу ее квартиры в Хамовниках Полину Лурье разрешить ей пожить там еще несколько месяцев, однако получила отказ, заявила адвокат Светлана Свириденко. Лурье намерена въехать в квартиру с детьми после судебного решения. Сегодня Московский городской суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении певицы.

Народная артистка Лариса Долина обратилась к покупательнице ее квартиры Полине Лурье с просьбой пожить там еще несколько месяцев, однако получила отказ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, представляющую интересы Лурье.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — рассказала юрист.

По словам Свириденко, Долина объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи . Позднее адвокат сообщила ТАСС, что Полина Лурье отказала певице в этой просьбе.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — подчеркнула Свириденко.

Адвокат добавила, что Лариса Долина должна будет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках при выселении.

23 декабря юрист покупательницы добавила, что Полина Лурье имеет право въехать в квартиру сразу после судебного решения.

«Если, конечно, не возникнут некие ситуации… Если жилье не будут освобождать, тогда уже приставы вступят в работу», — приводит ее слова Aif.ru.

Суд по выселению

Московский городской суд 25 декабря рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она продолжала проживать во время судебных разбирательств.

18 декабря Верховный суд РФ опубликовал полный текст решения по этому делу, в котором говорилось, что при рассмотрении иска Долиной суды нижней инстанции допустили существенные ошибки.

«Судами нижестоящих инстанций было допущено существенное нарушение норм права, которое повлияло на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Лурье П.А.», — говорится в тексте решения.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Нина Еременко не исключила, что Мосгорсуд может вынести новое решение в пользу Долиной из-за результатов повторной психолого-психиатрической экспертизы.

«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — подчеркнула адвокат.

Еремина подчеркнула, что процесс далек от завершения и юридический расклад все еще может существенно измениться .

«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — подчеркнула эксперт.

Концерт перед судом

Накануне нового заседания Мосгорсуда по вопросу выселения, Лариса Долина дала концерт в московском баре Petter. По данным РИА Новости, рассчитанный на 93 места зал был заполнен на 85%. Перед исполнением композиции «Стена» певица обратилась к зрителям.

«Я не знаю, сколько мне еще уготовано стен разрушить, но очередную я тоже постараюсь разрушить. Я как бы справлялась уже с этим. Думаю, что с этой тоже справлюсь благодаря вашей поддержке. Спасибо!» — приводит ее слова агентство.

Публика аплодировала Долиной после каждой песни, кричала «Браво!», дарила цветы и подпевала.

После выступления охрана певицы оттеснила корреспондентов СМИ от Долиной, которая проигнорировала их вопросы и уехала на машине.

Как Долина продала квартиру

Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 114 млн рублей летом прошлого года, после чего перевела их вместе с дополнительными 68 млн рублей сбережений на так называемые «безопасные» счета.

Суды ранее поддержали позицию певицы и признали сделку недействительной, в результате чего Лурье лишилась и недвижимости, и денег. Ситуация с возвращением квартиры певице без компенсации для Полины Лурье вызвала широкий резонанс.

В декабре Верховный суд (ВС) занял противоположную позицию. 16 декабря ВС отменил решения нижестоящих судов и признал Лурье законной владелицей квартиры.

Представитель артистки заявлял, что условия сделки были нетипичными и свидетельствовали о влиянии мошенников, а сама Долина считала продажу формальной. Защита Лурье настаивала, что покупатель действовала добросовестно, а поведение продавца не вызывало подозрений.