На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия готова обсудить документ об отсутствии планов нападать на страны НАТО

Захарова: РФ готова обсудить форму документа об отсутствии планов нападать на НАТО
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Форма документа, которым РФ подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может обсуждаться в рамках переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров», — сказала она.

Если речь идет о документе, то это должен быть полноценный международный правовой акт, добавил дипломат.

Захарова добавила, что Россия остается открытой к переговорам и диалогу с другими странами на равноправной основе.

23 декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличивать расходы на оборону и укреплять Украину, чтобы предотвратить «нападение» России на одну из стран военного блока.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее министр обороны Германии опроверг возможность конфликта России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами