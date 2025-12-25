Россия готова обсудить документ об отсутствии планов нападать на страны НАТО

Захарова: РФ готова обсудить форму документа об отсутствии планов нападать на НАТО

Форма документа, которым РФ подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может обсуждаться в рамках переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров», — сказала она.

Если речь идет о документе, то это должен быть полноценный международный правовой акт, добавил дипломат.

Захарова добавила, что Россия остается открытой к переговорам и диалогу с другими странами на равноправной основе.

23 декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличивать расходы на оборону и укреплять Украину, чтобы предотвратить «нападение» России на одну из стран военного блока.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее министр обороны Германии опроверг возможность конфликта России и НАТО.