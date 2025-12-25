На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не уверен на 100%»: тренер о том, подал ли Большунов заявку на нейтральный статус

Тренер Бородавко: скорее всего, Большунов подал заявку на нейтральный статус
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов с большой долей вероятности подал заявку на нейтральный статус. Об этом заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии Sport24.

«Не уверен в информации на 100%, но, скорее всего, он подал заявку на его получение. Дело в том, что каждый из ребят занимался этим самостоятельно, а каждый день мы с ними на эту тему не разговариваем. Нейтральный статус так и называется, потому что в подаче заявки на него ничего не зависит ни от федерации, ни от Минспорта», — отметил он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее в Норвегии возмутились из-за поведения Большунова.

