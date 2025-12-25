Захарова заявила, что Украина вернет долг ЕС «натурой»

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается возвращать долг Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что украинские лидер обещал вернуть долг только в том случае, если «Россия выплатит так называемые репарации». Представитель ведомства подчеркнула, что подобного никогда не произойдет, в связи с чем ЕС никогда не сможет вернуть свои средства.

«Наверное, они будут брать, так сказать, натурой. Кому нужны украинские земли, а кому нужна украинская недвижимость, собственность, кому нужны украинские ресурсы, редкоземельные металлы, а кому нужны граждане Украины», — сказала Захарова.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее СМИ сообщили, что кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год.