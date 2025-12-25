Россиянам рассказали, как снять с себя вину за ДТП на снежной трассе

Водителю, который попал в ДТП на заснеженной срассе, нужно вызвать инспекторов ГИБДД, которые зафиксируют состояние дорожного полотна в момент происшествия. Об этом «Газете.Ru» сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев. По его словам, эти данные будут весомым аргументом в будущем.

«Необходимо, чтобы сотрудники Госавтоинспекции, которые приехали и оформляли дорожно-транспортное происшествие, на месте аварии составили акт выявленных недостатков дорожного покрытия, в том числе из-за наличия неочищенной от осадков трассы», — рассказал адвокат.

Воропаев посоветовал автомобилистам снять на видео машину после аварии и все вокруг, чтобы было отчетливо видно, что дорога заснеженная. При этом юрист отметил, что акт выявленных недостатков, который составляют сотрудники Госавтоинспекции, является весомым доказательством вины владельца дороги, который не привел ее в нормативное состояние, что стало причиной ДТП.

До этого «Газета.Ru» писала, что 17 декабря 2005 года российский чемпион мира по пауэрлифтингу, инвалид Сергей Бубнов на своей Toyota Corolla попал в тяжелое ДТП на заснеженной трассе М-12 в Нижегородской области. Его автомобиль только чудом не раздавила попутная фура, которая не смогла вовремя остановиться из-за снега на дороге. Оператор платной трассы «Автодор» тогда заявил, что мужчина превысил скорость, что стало причиной аварии, в тоже время Бубнов отверг это, написав в своих соцсетях, что ехал с разрешенной скоростью на этой трассе.

