ЛДПР не будет продавать кассеты с песнями Жириновского

Слуцкий заявил, что ЛДПР выпустит куртки с жесткой цитатой Жириновского
Кассет с песнями основателя ЛДПР Владимира Жириновского не будет в открытой продаже, рассказал «Газете.Ru» нынешний лидер партии Леонид Слуцкий. До этого плееры с такими кассетами и куртки с цитатами Жириновского раздавали членам правительства России.

«Это не просто памятные подарки, а символы эпохи и дань уважения к наследию основателя ЛДПР. Джинсовые куртки-«варенки» — знаковая вещь эпохи 90-х, времени, когда формировалась современная политическая история страны, а великий Жириновский бесстрашно озвучивал то, о чем думали миллионы россиян. Мы изготовили первую лимитированную партию таких курток специально к третьему заседанию оргкомитета в преддверии 80-летия Владимира Вольфовича. На каждой куртке — его жесткая и очень точная цитата: «Если за мир нужно драться — мы деремся!». В широкий тираж эти джинсовки, как партийный мерч, планируем запустить в 2026 году», — рассказал Слуцкий.

Кассеты и плееры продаваться не будут. Как пояснил Слуцкий, это «штучная, коллекционная история».

«Что касается кассет, подаренных членам кабмина, на них — целая музыкальная летопись Владимира Вольфовича: гимн ЛДПР, песни «Москва», «Солдат России», «Россия — великая сила» и, конечно, самая любимая песня нашего основателя — «Я люблю тебя, жизнь», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что к 80-летнему юбилею Жириновского спустят на воду круизный лайнер его имени.

