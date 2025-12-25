Площадь пожара в цеху в Тульской области выросла более чем в два раза

Площадь пожара в цеху по производству сендвич-панелей, расположенному в городе Щекино в Тульской области, увеличилась до 4500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в здании произошло обрушение кровли на площади 1500 квадратных метров.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия находятся 50 сотрудников МЧС России и 13 единиц специальной техники. Также сюда направили пожарный поезд.

О пожаре в цеху по производству сендвич-панелей в Щекино стало известно днем 25 декабря. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Из загоревшегося здания эвакуировали 12 человек.

24 декабря возле Рижского рынка в Москве загорелся цветочный склад. Пламя охватило деревянные конструкции на первом этаже здания. К тушению пожара привлекли 58 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Сначала специалистам удалось ликвидировать открытое горение на 180 квадратных метрах, а затем полностью потушить возгорание.

Ранее в Новокузнецке произошел крупный пожар в магазине строительных материалов.