Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в районе Хамовники. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что Долина и ее родственники должны быть выселены.

«Выселить Долину Ларису Александровну... По адресу: город Москва, Хамовники, Ксеньинский переулок», — сказала судья Ольга Новикова.

Решение вступило в силу немедленно.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

