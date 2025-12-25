Трамп расхвалил уголь в качестве подарка от Санты

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с американскими детьми в канун Рождества обсудил различные проблемы страны, затронув тему производства энергии, и расхвалил уголь. Об этом сообщает NBC News.

Во время ежегодного мероприятия вооруженных сил США NORAD «Отслеживаем Санту» Трамп отвечал на звонки от детей. Он спросил одну из девочек, что она хочет получить на Рождество. Девочка ответила, что не мечтает об угле — это не тот подарок, который ей хотелось бы получить на праздник.

«Вы имеете в виду чистый, красивый уголь. Извините, я был вынужден это сделать. Извините. Нет, уголь чистый и красивый. Пожалуйста, помните об этом любой ценой. Но вы же не хотите чистый и красивый уголь, верно? Что бы вы хотели?» — ответил ребенку американский лидер.

25 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с Рождеством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор между лидерами организован не был, так как Путин отправил Трампу телеграмму.

До этого Песков заявил, что у жителей США фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что в этот период «там замирает жизнь», однако при необходимости телефонный разговор Путина с Трампом будет организован в кратчайшие сроки.

Ранее Белый дом раскритиковал британское СМИ за новость о плохом состоянии психики Трампа.