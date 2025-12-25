На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп расхвалил уголь в качестве подарка от Санты

Трамп в качестве подарка на Рождество предложил ребенку уголь
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с американскими детьми в канун Рождества обсудил различные проблемы страны, затронув тему производства энергии, и расхвалил уголь. Об этом сообщает NBC News.

Во время ежегодного мероприятия вооруженных сил США NORAD «Отслеживаем Санту» Трамп отвечал на звонки от детей. Он спросил одну из девочек, что она хочет получить на Рождество. Девочка ответила, что не мечтает об угле — это не тот подарок, который ей хотелось бы получить на праздник.

«Вы имеете в виду чистый, красивый уголь. Извините, я был вынужден это сделать. Извините. Нет, уголь чистый и красивый. Пожалуйста, помните об этом любой ценой. Но вы же не хотите чистый и красивый уголь, верно? Что бы вы хотели?» — ответил ребенку американский лидер.

25 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с Рождеством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор между лидерами организован не был, так как Путин отправил Трампу телеграмму.

До этого Песков заявил, что у жителей США фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что в этот период «там замирает жизнь», однако при необходимости телефонный разговор Путина с Трампом будет организован в кратчайшие сроки.

Ранее Белый дом раскритиковал британское СМИ за новость о плохом состоянии психики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами