Рублевское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося автомобиля

Автомобиль загорелся на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Рублевском шоссе (в районе остановки общественного транспорта Черепково) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение по шоссе в сторону области затруднено, занято 3 полосы из 5.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.

Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.